Дуда: россияне не готовы к штурму Киева

У российских оккупационных войск нет ни энтузиазма, ни готовности идти на штурм Киева, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Польши Анджей Дуда написал на своей странице в Twitter после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Владимир Зеленский рассказал мне, что возле Киева постоянно скапливаются российские войска и техника. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму. С другой стороны, защитники готовы сражаться и имеют огромную мотивацию дать отпор врагу. Поддержите Украину" , – написал Дуда.