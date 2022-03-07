В Украине создали Telegram-канал для розыска пропавших во время войны

В Украине создали Telegram-канал, который оперативно предоставляет информацию о найденных и потерявшихся детях, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Перейти на канал можно по ссылке.

В запросе необходимо указать:

имя и фамилию пропавшего человека;

год рождения;

обстоятельства, при которых исчез ребенок;

когда последний раз была связь с ним;

контактный номер.

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.