В Украине создали Telegram-канал для розыска пропавших во время войны
В Украине создали Telegram-канал, который оперативно предоставляет информацию о найденных и потерявшихся детях, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Перейти на канал можно по ссылке.
В запросе необходимо указать:
- имя и фамилию пропавшего человека;
- год рождения;
- обстоятельства, при которых исчез ребенок;
- когда последний раз была связь с ним;
- контактный номер.
С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.
"Также просим всех максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей", - говорится в сообщении.