В Украине создали Telegram-канал для розыска пропавших во время войны

В Украине создали Telegram-канал для розыска пропавших во время войны

В Украине создали Telegram-канал, который оперативно предоставляет информацию о найденных и потерявшихся детях, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Перейти на канал можно по ссылке.

В запросе необходимо указать:

  • имя и фамилию пропавшего человека;
  • год рождения;
  • обстоятельства, при которых исчез ребенок;
  • когда последний раз была связь с ним;
  • контактный номер.

С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.

"Также просим всех максимально проверять информацию, ведь могут появляться фейки, чтобы посеять еще больше паники среди людей", - говорится в сообщении.
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