Данилов: вы пришли на нашу землю – мы придем к вам
Из-за разрушительной войны России против Украины российских военных преступников ждет трибунал. Украинская сторона предупреждает, что они нигде не смогут спрятаться. Об этом, со ссылкой на соцсеть секретаря СНБО Алексея Данилова, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
"Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима", – отметил он.
Он также подчеркнул, что украинский народ
"перемолол не одну империю" и от этого стал только крепче и выносливее.
"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем или как за Эйхманом, или как за Бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", – добавил Данилов.
Отметим, Усама Бен Ладен – международный террорист, основатель "Аль-Каиды" (взяла ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США), был ликвидирован в 2011 году американскими военными в Пакистане.
Адольф Эйхман – немецкий оберштурмбанфюрер СС, отвечал за "решение еврейского вопроса", в 1960 году был похищен агентами "Моссада" и казнен в Израиле.