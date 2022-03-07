Резников о знаке Z: РФ использует на своей технике нацистские символы

Россия использует на своей военной технике нацистские знаки "Z". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Сегодня.

"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что это такое "русский мир" , — написал Резников.

Что обозначают метки на военной технике россиян

Z — западный военный округ РФ,

[Z] — части РФ, наступающие с территории Крыма,

O — силы из Белоруссии,

V — морская пехота,

X — чеченские формирования,

A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).