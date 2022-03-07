Резников о знаке Z: РФ использует на своей технике нацистские символы
Россия использует на своей военной технике нацистские знаки "Z". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Сегодня.
"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что это такое "русский мир", — написал Резников.
Что обозначают метки на военной технике россиян
- Z — западный военный округ РФ,
- [Z] — части РФ, наступающие с территории Крыма,
- O — силы из Белоруссии,
- V — морская пехота,
- X — чеченские формирования,
- A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).