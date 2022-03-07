Резников о знаке Z: РФ использует на своей технике нацистские символы

Россия использует на своей военной технике нацистские знаки "Z". Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Сегодня.

"Российские оккупанты с нацистскими знаками. "Z", которые россияне используют на своей технике, достаточно известны. В 1943 году рядом с концлагерем Заксенгаузен размещалась станция Z, где творились массовые убийства. В ней было специальное устройство для стрельбы в спину, газовая камера. Вот что это такое "русский мир", — написал Резников.

Что обозначают метки на военной технике россиян

  • Z — западный военный округ РФ,
  • [Z] — части РФ, наступающие с территории Крыма,
  • O — силы из Белоруссии,
  • V — морская пехота,
  • X — чеченские формирования,
  • A — силы спецназа (СОБР, АЛЬФА, ССО).
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