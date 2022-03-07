В "Дія" запустили заявки для тех, кто потерял работу из-за войны

В "Действие" запустили заявки на 6500 гривен для тех, кто потерял работу из-за войны. Заявки можно подавать в тех городах, где люди потеряли возможность работать или вести бизнес, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы запустили сервис. Люди могут подаваться на помощь в размере 6,5 тысячи гривен, в тех городах где люди потеряли возможность работать или вести бизнес" , - сказал он.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о предоставлении в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Помощь выплачивается из-за потери зарплаты в результате проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд. гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы есть Поддержка.