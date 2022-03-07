Цена газа в Европе подбирается к $4000/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв курс на $4000 за тысячу кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

На мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов - нефти, угля, сжиженного природного газа. Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3898 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне $935.

"Газпром" тем временем продолжает штатно подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу "Северный поток" и "Ямал-Европа". "Ямал-Европа" с наступлением понедельника снова работает в реверсном режиме, так как заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.