FT: РФ может использовать террор для подавления сопротивления

Российские власти поручили ФСБ обеспечить поддержание политического порядка в захваченных украинских городах. Об этом, ссылаясь на Financial Times и представителей европейской разведки, пишет Виолетта Орлова, УНИАН.

"Российские чиновники рассматривают агрессивные меры для подавления возможных протестов и сопротивления, [включая] насильственный контроль над толпой, репрессивное задержание организаторов протестов и, возможно, публичные казни, чтобы сдержать сопротивление украинцев", – сказал европейский чиновник.

По словам аналитиков, использование террора для покорения воюющих групп населения является отработанной тактикой. Это недорого, что является потенциально важным фактором для Кремля, поскольку западные санкции вредят экономике, а финансовые затраты на войну растут.

Также такая тактика требует привлечения меньшего количества войск. Для оккупации всей страны обычно требуется 20 солдат на 1000 человек, согласно исследованиям Военного колледжа армии США. В 2003 году Россия направила в Чечню более 150 военных на 1000 жителей. В Украине это будет означать присутствие более 6 миллионов российских солдат.

"Соблазн в Москве прибегнуть к террору на безграничных просторах Украины будет большим. Это также дешевый и проверенный метод, когда у вас не хватает мужчин", – сказал Серджио Харамилло, старший советник Европейского института мира в Брюсселе и бывший сотрудник министерства обороны Колумбии, который разработал мирный процесс в стране.

По его словам, в Колумбии военизированные вооруженные формирования "использовали серию жестоких убийств, чтобы сломить волю местных жителей" .