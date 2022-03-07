Генштаб: Силовики РФ пытаются установить контроль на временно оккупированных территориях

Силовики РФ предпринимают попытки установить административно-полицейский режим на временно оккупированных ними территориях Украины, терроризируя местное население. Об этом, ссылаясь на Генштаб ВСУ, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно оперативной информации по состоянию на 12.00 противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева, а также не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Полесском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева. Отмечается сосредоточение в районе Гостомеля (до 2 БТГр), Бучи (до 3 БТГр), Бородянки (до 2 БТГр), Ситняки (до 2 БТГр).

Продолжается подготовка к наступлению на Вышгород, Гостомель, Ирпень, Стоянку.

На Северском направлении две общевойсковые армии и танковые дивизии Центрального военного округа РФ сосредотачивают усилия в районе Броваров (до 2 БТГр); Семеновки, Мены, Бобровицы (до 3 БТГр), Борисполя (до 4 БТГр).

Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и провести подготовку к наступлению на Сумы.

Осуществляется перегруппировка для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи. Предпринимаются \попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, Зачативки.

Одновременно враг безуспешно пытается прорвать оборону города в районах западных окрестностей Мариуполя, Старого Крыма.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области.

Сообщается о попытках восстановления оккупантами взлетно-посадочной полосы на аэродроме Мелитополь.

Несмотря на большое количество войск враг имеет низкое морально-психологическое состояние. Неся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен защитникам Украины и гражданскому населению.