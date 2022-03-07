На спецсчет НБУ поступило больше 10 млрд грн на поддержку украинской армии и гуманитарную помощь

На 7 марта на спецсчет Национального банка перечислено 10,2 млрд грн в эквиваленте для помощи украинской армии, сообщает Новое время.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира). В частности, более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские жэньминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)" , — говорится в сообщении.

Национальный банк из этих средств перечислил на нужды военных свыше 7,3 млрд грн, Минобороны — 4,3 млрд грн, Нацполиции — 1,65 млрд грн, Нацгвардии — 950 млн грн, Госпограничной службы — 420 млн грн.

Остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.

По состоянию на 7 марта на счет Министерства социальной политики, открытого Национальным банком для гуманитарных целей, было перечислено 63,2 млн грн в эквиваленте. Перечислить средства можно по этой ссылке.