МИД Турции: Кулеба и Лавров встретятся на этой неделе
Из-за войны России против Украины главы внешнеполитических ведомств обеих стран встретятся на саммите в турецкой Анталье. Встреча пройдет 10 марта, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в Анталье пройдет трехсторонний саммит, в котором примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД России Сергей Лавров.
"Наша цель - как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - отметил он.
По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.
"Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли", - добавил Чавушоглу.
Напомним, ранее Чавушоглу предложил провести встречу глав МИД Украины и России на полях дипломатического форума в Анталии. Он выразил надежду на то, что поможет наладить контакт между странами.