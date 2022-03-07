Подоляк: Зеленский "безбашенный", он не оставит свою страну

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг все заявления об оставлении президентом Киева. Отметив, что Владимир Зеленский тот человек, который не покинет свою страну.﻿ Об этом, ссылаясь на заявление Подоляка в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, сообщает РБК-Украина.

"Владимир Зеленский - это человек, который точно не покинет свою страну и точно не покинет Киев. Он, в хорошем смысле, "безбашенный". Он не боится, он считает, что должен находиться внутри, в сердце страны", - сказал Подоляк.