Арестович: противник увеличивает атаки в информационном пространстве
На войне России против Украины появился новый фактор. Противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против украинцев.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Появился новый фактор, который заключается в том, что противник резко увеличил интенсивность информационно-психологических операций против нас с вами, против населения Украины, Вооруженных сил, руководства страны и руководства ВСУ. Это означает две вещи. Первое - им плохо удаются упражнения на земле и в воздухе, поэтому они увеличивают атаки в информационном пространстве. Во-вторых, мы не должны на это реагировать, потому что главная цель противника заключается в том, чтобы мы потеряли психологическую способность к сопротивлению", - отметил он.