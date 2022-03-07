Курс рубля обновил исторический минимум

Курс российского рубля в понедельник снова упал, обновив исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей, сообщает Лига.Финансы.

Стремительное падение российского рубля началось после того, как президент РФ Владимир Путин отдал приказ своим войскам начать полномасштабную войну против Украины.

23 февраля, в преддверии нападения на Украину, курс российской национальной валюты был в районе 80 руб./$.

Таким образом, за полторы недели войны доллар в России подорожал примерно на 75%.

Страны Запада ввели против России беспрецедентно жесткие санкции, что значительно усилило риски макрофинансовой стабильности для России.