Генпрокуратура: в Ровно задержали агента, передававшего информацию спецслужбам РФ

В Ровно задержали мужчину, который передавал информацию российским спецслужбам. Агент РФ делал это и до введения военного положения в Украине. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Жителя Ровно задержали по факту государственной измены.

Прокуратура установила, что мужчина до введения военного положения, а также в период его действия передавал представителям россии сведения, которые могут повредить территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

В частности, мужчина сообщал информацию о личном транспорте военнослужащих ОК "Запад" ВСУ, местонахождение и путей проникновения в воинскую часть в городе Дубно Ровенской области.

А в период военного состояния мужчина сообщал российским спецслужбам информацию о движении грузовых локомотивов по станции Ровно.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.