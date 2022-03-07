В России утвердили список недружественных для нее стран

Правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщает Новое время.

Как сообщили в правительстве РФ, крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.

В перечень стран-врагов России вошли, в том числе, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

Полный список выглядит так:

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),

государства — члены Европейского союза,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Южная Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

В список недружественных стран вошли те, кто ввел санкции против России за ее действия в Украине.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.