В России утвердили список недружественных для нее стран

В России утвердили список недружественных для нее стран
Фото: Рixabay

Правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, сообщает Новое время.

Как сообщили в правительстве РФ, крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.

В перечень стран-врагов России вошли, в том числе, Украина, США и страны-члены Евросоюза.

Полный список выглядит так:

  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),
  • государства — члены Европейского союза,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Южная Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

В список недружественных стран вошли те, кто ввел санкции против России за ее действия в Украине.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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