Виталий Ким: аэропорт Николаева отбит ВСУ
Украинские войска отбили аэропорт Николаева. Сейчас они пытаются задержать российских военных, которые бросили поле боя.
Об этом сообщает глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким на своем Telegram-канале.
"Аэропорт наш, мы выбили (российские войска – ред.), устраиваемся там поудобнее… Это точка нужная, сейчас мы по округе и по лесам пособираем тех, которые поразбегались, и приведем в чувство", – сказал Ким.
По его словам, на других направлениях украинские военные тоже отбились. Там, говорит Ким, русские заходили
"меньшими силами".
"Растерянные маленькие "ежики" бегают по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", – отметил он.