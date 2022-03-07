Виталий Ким: аэропорт Николаева отбит ВСУ

Украинские войска отбили аэропорт Николаева. Сейчас они пытаются задержать российских военных, которые бросили поле боя.

Об этом сообщает глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким на своем Telegram-канале.

"Аэропорт наш, мы выбили (российские войска – ред.), устраиваемся там поудобнее… Это точка нужная, сейчас мы по округе и по лесам пособираем тех, которые поразбегались, и приведем в чувство", – сказал Ким.

По его словам, на других направлениях украинские военные тоже отбились. Там, говорит Ким, русские заходили "меньшими силами" .