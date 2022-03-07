БЭБ запустило телеграмм бот для сообщений о необоснованном повышении цен

Бюро экономической безопасности Украины запустило телеграмм бот для приема сообщений о необоснованном повышении цен на проживание, товары и услуги со стороны недобросовестных предпринимателей и компаний, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Адрес телеграмм бота: https://t.me/StopOverpriceBot

По состоянию на 7 марта 2022 года на электронную почту [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, которые в основном касаются повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области, сообщает Бэб.

Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются. К лицам, решившим нажиться в военное время принимаются необходимые меры.

Бэб советует гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, Товары повседневного пользования или услуги, в сообщении через бот подробно описывать ситуацию: указывать город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавлять фото / видео события.

Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале Бэб: https://t.me/esbu_gov_ua

Цены на аренду жилья в западных регионах Украины поднялись еще в феврале перед усилением агрессии со стороны России.