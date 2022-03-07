Украинские мобильные операторы запускают национальный роуминг

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и другими организациями объявляют о запуске национального роуминга в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это означает, что абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего мобильного оператора. В условиях военной агрессии мобильные операторы и Министерство цифровой трансформации, ДССЗИ, НКЭК Украины и Телас объединили свои усилия, чтобы обеспечить непрерывность услуг связи для своих абонентов" , - говорится в совместном сообщении, распространенном в понедельник.

С сегодняшнего дня национальный роуминг между операторами запускается в тестовом режиме.

"Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. То есть, при исчезновении связи одного оператора абонент сможет подключать вручную связь другого оператора" , - говорится в сообщении.

В настоящее время национальный роуминг доступен для голосовых звонков и SMS-сообщений по Украине у всех мобильных операторов.

Для надежного функционирования сети операторы технически будут реализовывать возможность пользоваться национальным роумингом постепенно. Первоначально национальный роуминг будет подключен для абонентов контрактной формы обслуживания и в течение трех последующих дней будут подключены абоненты предоплаченной связи.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

− название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

− национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

− тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Как подключиться к сети другого оператора:

1. Отключить автовыбор сети, найти и выбрать доступную сеть вручную (Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL). Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

После подключения необходимо проверить возможность прохождения звонка, SMS.

Если не удается подключиться к сети другого оператора, абоненту следует попытаться перезагрузить телефон.

Операторы подчеркивают, что важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включением автовыбора сети.