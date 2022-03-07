Евросоюз завершает подготовку нового пакета санкций против России

Страны Евросоюза завершают подготовку нового пакета санкций против России. Он может быть объявлен уже во вторник, 8 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Новый пакет может включать ограничение доступа в европейские порты, санкции против кораблей, расширение санкционного списка физлиц и новые ограничения на доступ к технологиям для оборонной сферы.

ЕС также работает над усилением режима соблюдения санкций, в том числе над ограничением того, как криптовалюты можно использовать для их обхода.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключают от SWIFT.

«Это остановит деятельность этих банков по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Страны Запада также ввели санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать его доступ к международным резервам России. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.