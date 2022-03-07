В Евросовете рассказали, когда обсудят заявку Украины на членство в ЕС
Заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни, об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.
"Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", - написал он.
Также он отметил, что солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы.
Напомним, 28 февраля Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении к ЕС по специальной процедуре.