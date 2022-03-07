Украинцам разрешили пользоваться средствами с арестованных счетов

НБУ проинформировал финучреждения о порядке осуществления расходных операций со счетов украинцев при наличии ареста средств, сообщает УНИАН.

Украинцы, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.

В НБУ отметили, что главное, чтобы сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышала 100 тыс. гривень.

"Кроме того, Министерство юстиции Украины сообщило, что в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине", - говорится в сообщении.

Национальный банк уже проинформировал банки о порядке осуществления расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его во время обслуживания граждан.