Как лечиться в условиях войны: инструкция Минздрава

В Министерстве здравоохранения объяснили, что делать с такими симптомами, если вы не можете обратиться к медикам при повышенной температуре или давлении, диарее, низком сахаре, сердечной боли и т.д, сообщает Деловая столица.

"Минздрав никогда не давал рекомендации к лечению с определенными препаратами для пациентов.

И в мирное время мы бы точно этого не делали, но нынешние условия и кое-где усложненный доступ к медицинской помощи требуют от нас этого шага" , – отмечают в ведомстве.

Основные правила остаются неизменными:

НЕ назначайте себе самостоятельно антибиотики;

НЕ отменяйте лечение, которое получали до этого;

Если вы находитесь в относительно безопасных регионах, следует консультироваться с врачом.

Повышение температуры тела

Употребляйте много жидкости

Если вы в относительной безопасности и есть такая возможность, начинайте с физических методов охлаждения:

раскрыть человека;

расстегнуть одежду;

протереть влажной тканью открытые участки тела.

Дайте человеку жаропонижающие препараты:

взрослым: парацетамол 500 мг до 4 раз в сутки или ибупрофен 400 мг до 3 раз в сутки (можно чередовать).

детям: 10-15 мг/кг массы тела парацетамола или ибупрофена в суспензиях (не забудьте взболтать перед применением).

Так же эти препараты можно чередовать.

Помните: после применения жаропонижающего температура НЕ обязательно должна сбиться до 36,6 °С.

Снижение на 1,0 С считается положительной динамикой.

По возможности, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Повышение АД

Если нет возможности связаться с врачом, выпейте лекарство против гипертонии (Каптопресс, пол таблетки под язык).

Проконтролируйте АД после применения лекарства с помощью тонометра.

Вы можете применить препарат вторично через 40 мин.

По возможности, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Диарея﻿

Диареей считается дефекация жидким калом три и более раза в сутки.

Если вы заметили у себя этот признак, прекратите употреблять сладости и молочные продукты.

Употребляйте каши и затяжное печенье, а также продукты, содержащие клетчатку.

Если диарея сохраняется длительно, выпейте препараты, пополняющие запас электролитов (солей).

Для этого подходят аптечные препараты, в частности: "Регидрон", "Ионика", "Ре-соль", а также минеральные воды типа "Поляна квасова".

Эти препараты нужно растворять в большом количестве жидкости больше одного стакана, поэтому внимательно читайте инструкцию к каждому препарату.

Избегайте употребления лоперамида и других противодиарейных лекарств. Эти препараты можно использовать при крайней необходимости.

Например, дорога без возможности сходить в туалет, эвакуация и т.д.

Если есть лихорадка, диарея не проходит несколько дней, чувствуете значительное истощение – обязательно свяжитесь с врачом.

Для предотвращения диареи и других заболеваний пейте только кипяченую воду или воду из закрытых бутылок, часто мойте руки с мылом или пользуйтесь антисептиком.

Гипогликемия﻿

Симптомы гипогликемии (снижение уровня глюкозы в крови):

ощущение голода и внутренняя дрожь;

учащенное сердцебиение;

холодный и липкий пот.

Что делать?

Немедленно выпейте сладкий чай или другой сладкий напиток.

Также следует рассосать леденец или немного сахара.

Острая сердечная боль

Если вы чувствуете сжатую боль практически по центру грудной клетки (как правило, люди показывают такую боль, приложив кулак):

Нитроглицерин таблетки 0,5 мг под язык ИЛИ нитроглицерин в аэрозоле 1-2 дозы 0,4 – 0,8 мг;

Ацетилсалициловую кислоту (АСК) 300 мг (однократно разжевать 3 таблетки по 1ОО мг ("Магникор", "Кардиомагнил", "Аспирин-кардио" или любая другая АСК)).

Если у вас есть противопоказания к ацетилсалициловой кислоте (гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь, желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе):

Клопидогрель 300 мг внутрь (один раз).

Если боли продолжаются, повторите прием нитроглицерина максимум 3 раза с интервалом 5 мин.