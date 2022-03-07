Грозев: одним из требований РФ является назначение Бойко премьером
Журналист и основатель расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что помимо публично озвученных Кремлем требований, Зеленскому предлагали назначить Юрия Бойко премьер-министром Украины.
Об этом Грозев написал в Twitter.
Среди условий России: внеблоковый статус Украины, признание аннексии Крыма и независимости "республик" в ОРДЛО, а также назначение одного из лидеров ОПЗЖ и народного депутата Юрия Бойко премьер-министром Украины.
По словам Грозева, Зеленский категорически отказался исполнять такие требования.
К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявил о первых трех из названных Грозевым требований.