Глава Евросовета созвонился с Зеленским и Путиным

Председатель Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта, сообщает Корреспондент.

"Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - сообщил Зеленский в Twitter о переговорах.

Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради @eucopresident. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства ???????? в #ЄС. Народ України цього гідний. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2022

Путин, в свою очередь, рассказал Мишелю, что "основная угроза в Украине исходит от националистов" , пишет РИА Новости. По его словам, "батальоны националистов препятствуют эвакуации, применяют насилии в отношении жителей и совершают провокации" .

"Военные РФ применяют все усилия для сохранения жизни и спасения мирных людей в Украине", - цитирует российского президента ТАСС.

Путин также призвал ЕС внести "реальный вклад" в спасение людей и оказать давление на Киев с целью "заставить его уважать гуманитарное право".

Шарль Мишель о переговорах с Зеленским написал в Twitter, что ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению гуманитарных страданий, вызванных российской агрессией, и обеспечению ядерной безопасности.

Что касается переговоров с Путиным, то глава Евросовета отметил, что ЕС самым решительным образом осуждает российскую агрессию против Украины.

"Призвал президента РФ немедленно прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарный безопасный проход и доступ к помощи. Подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов в условиях боевых действий в Украине. Договорились поддерживать дальнейшие контакты", - добавил чиновник.