Глава Евросовета созвонился с Зеленским и Путиным
Председатель Евросовета Шарль Мишель созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта, сообщает Корреспондент.
"Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданской и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Затронул вопрос членства Украины в ЕС. Народ Украины этого достоин", - сообщил Зеленский в Twitter о переговорах.
Путин, в свою очередь, рассказал Мишелю, что
"основная угроза в Украине исходит от националистов", пишет РИА Новости. По его словам,
"батальоны националистов препятствуют эвакуации, применяют насилии в отношении жителей и совершают провокации".
"Военные РФ применяют все усилия для сохранения жизни и спасения мирных людей в Украине", - цитирует российского президента ТАСС.
Путин также призвал ЕС внести "реальный вклад" в спасение людей и оказать давление на Киев с целью "заставить его уважать гуманитарное право".
Шарль Мишель о переговорах с Зеленским написал в Twitter, что ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению гуманитарных страданий, вызванных российской агрессией, и обеспечению ядерной безопасности.
Что касается переговоров с Путиным, то глава Евросовета отметил, что ЕС самым решительным образом осуждает российскую агрессию против Украины.
"Призвал президента РФ немедленно прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарный безопасный проход и доступ к помощи. Подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и защиты ядерных объектов в условиях боевых действий в Украине. Договорились поддерживать дальнейшие контакты", - добавил чиновник.