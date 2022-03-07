Венедиктова объявила о подозрении "золотому голосу России"

Российскому певцу Николаю Баскову объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины﻿. Об этом, ссылаясь на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сообщает Деловая столица.

"Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину, и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях — это миллионы "инфицированных" вашим "мнением" граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие" , — обратилась она к Баскову на своей странице в Facebook.

Она процитировала пост певца в Instagram: "Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону" .

"Вы от кого, Николай Викторович, обороняться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом вашей публикации до момента размещения? Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией "copy/paste". Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице: "Россия, признав ЛНР и ДНР, "имеет полное право взять на себя защиту этих республик". Каких республик? Луганск и Донецк — это Украина" , — подчеркнула генпрокурор.

Чиновница отметила, что теперь процессуальный статус Николая Баскова на территории Украины — подозреваемый.

"Суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете" , — сказала Ирина Венедиктова.

Баскову объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).