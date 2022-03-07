СБУ: дезертирство среди военных РФ становится массовым

Дезертирство среди российских оккупантов становится массовым. Захватчики бегут из войска даже по дороге в Украину.﻿ Об этом СБУ рассказал пленный российский техник, главной задачей которого был вывоз неисправных боевых машин РФ из Украины, сообщает Новое время.

По его словам, он совершил несколько "ходок" из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.

"Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам грозят 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит" , — признается оккупант.

Он также сказал, что даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна:

"Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке".