Орбан: Венгрия запретила транзит оружия в Украину через свою территорию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил об указе, который запрещает транспортировать оружие в Украину через территорию Венгрии, сообщает Зеркало недели.

"Это предупредительный сигнал о том, что военные действия все ближе и ближе подходят к территории Венгрии" , – заявил Орбан.

Орбан объявил об этом решении после заседания оперативного штаба национальной безопасности. Он также ожидает увеличения количества беженцев из Украины и поставил задачу готовиться помогать украинцам.