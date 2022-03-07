Орбан: Венгрия запретила транзит оружия в Украину через свою территорию
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил об указе, который запрещает транспортировать оружие в Украину через территорию Венгрии, сообщает Зеркало недели.
"Это предупредительный сигнал о том, что военные действия все ближе и ближе подходят к территории Венгрии", – заявил Орбан.
Орбан объявил об этом решении после заседания оперативного штаба национальной безопасности. Он также ожидает увеличения количества беженцев из Украины и поставил задачу готовиться помогать украинцам.
"Мы пытаемся остановить войну и дать старт переговорам, которые обеспечат мир", – сказал Орбан.