Премьер Японии "застолбил" за Токио Южные Курилы

Южная часть Курильских островов является исконно японской территорией. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в парламенте страны, сообщает Деловая столица.

"Подход Японии заключается в том, что мы считаем южные Курильские острова нашими исконными территориями, а также территориями, на которые распространяется суверенитет нашей страны" , — сказал Кисида.

Ранее, 28 февраля, директор департамента МИД Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.