Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины о геноциде

В Международном суде в Гааге началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Представители Москвы на заседание не явились, сообщает Радио Свобода.

Суд ООН открыл дело 7 марта.

Украина добивается определения суда, чтобы Россия "немедленно остановила военные операции", начатые Москвой 24 февраля, "заявленной целью которых РФ назвала предотвращение геноцида" в районах Луганской и Донецкой областей, где поддерживаемые Россией силы воюют с правительственными войсками с 2014 года.

Киев называет эти заявления сфабрикованным поводом, который президент России Владимир Путин использует для вторжения в Украину.

В то же время, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что события, происходящие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не подпадают под определение геноцида.

"Геноцид – это преступление, которое имеет четкое определение, и использовать это определение следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай", – сказал Гутерриш.

Глава суда, американская судья Джоан Э. Донохью, заявила, что Россия сообщила трибуналу, что не намерена участвовать в устном судебном заседании, которое, как ожидается, продлится два дня.

Юридические аналитики говорят, что даже если суд удовлетворит запрос Украины, Россия вряд ли выполнит его и прекратит наступление, через которое уже более 1,5 миллиона украинцев сбежали в соседние страны.

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