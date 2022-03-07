Залужный обратился к войску и украинцам: "блицкриг" не удался

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к украинским защитникам и поблагодарил их за борьбу. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Враг деморализован и истощен. Его планы на блицкриг, смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены", – пишет Залужный.

По его словам, "российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева" , используя "сложную оперативно-стратегическую обстановку" .

"Стойкая оборона наших городов – Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя – и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!" – обратился к украинцам Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что "украинское небо героически охраняется воздушными силами и силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск" .

"Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника. Основой нашего сопротивления является, прежде всего, мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление. Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке!" – подчеркнул Залужный.

Он также добавил, что человеческая жизнь является высочайшим приоритетом для ВСУ.