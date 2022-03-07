Залужный обратился к войску и украинцам: "блицкриг" не удался
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к украинским защитникам и поблагодарил их за борьбу. Об этом он написал у себя в Facebook.
"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно. Враг деморализован и истощен. Его планы на блицкриг, смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены", – пишет Залужный.
По его словам,
"российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева", используя
"сложную оперативно-стратегическую обстановку".
"Стойкая оборона наших городов – Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя – и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!" – обратился к украинцам Главнокомандующий ВСУ.
Он отметил, что
"украинское небо героически охраняется воздушными силами и силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск".
"Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника. Основой нашего сопротивления является, прежде всего, мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление. Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке!" – подчеркнул Залужный.
Он также добавил, что человеческая жизнь является высочайшим приоритетом для ВСУ.
"Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления. Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах!" – подытожил свою речь Главнокомандующий.