Макрон возмутился решением Путина о "зеленых коридорах"

Президент Франции Эммануэль Макрон подверг жесткой критике российского диктатора Владимира Путина в связи с позицией РФ относительно "зеленых коридоров" для выхода украинского гражданского населения из зоны боевых действий, сообщает Деловая столица.

Как пишет Le Figaro, Макрон возмутился, что Россия дает "зеленые коридоры" для украинцев не на территорию, контролируемую украинской армией. Днем ранее он говорил с Путиным, в частности о возможности для гражданского населения выйти из опасной зоны.

Президент Франции назвал лицемерным предложение РФ предоставить защиту гражданскому населению для того, чтобы вывезти этих людей на территорию России.