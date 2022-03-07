Levi Strauss заморозили деятельность в России

Фешн-ритейлер Levi Strauss приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Новое время.

"Учитывая огромные потрясения, происходящие в регионе, которые делают нормальный бизнес невозможным, LS&Co временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, включая любые новые инвестиции" , — говорится в заявлении.

В компании добавили, что в 2021 году выручка в Восточной Европе составляла около 4% общей чистой выручки компании. При этом, половина выручки региона приходилась именно на РФ.

Также компания выделит $300 000 гуманитарной помощи для беженцев в Восточной Европе. В частности, компания и Levi Strauss Foundation выделят $200 000 Международному комитету спасения, который помогает поддерживать людей и семьи, перемещенные в результате конфликта. Бренд компании Beyond Yoga выделит $100 000 организации CARE, помогающей украинским беженцам.

Также Levi Strauss & Co. передадут пиджаки, рюкзаки и теплую одежду для беженцев.

Ранее из России ушел шведский модный ритейлер H&M. Также работу на российском рынке приостановил испанский концерн Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho).