Еврокомиссия подготовила план ЕС по отказу от российской нефти и газа
Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Новое время.
"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - написала в Twitter фон дер Ляен.
По ее словам, это значит:
- Диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ
- Пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии
- Повышение энергоэффективности
Она добавила, что Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите потребителей и бизнеса.
"Мы должны более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии", - написала политик.