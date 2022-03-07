Еврокомиссия подготовила план ЕС по отказу от российской нефти и газа

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия представит план ЕС по отказу от российских нефти и газа.﻿ Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Новое время.

"Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива" , - написала в Twitter фон дер Ляен.

По ее словам, это значит:

Диверсификация поставщиков, переход на сжиженный природный газ и трубопроводный газ

Пополнение силы ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии

Повышение энергоэффективности

Она добавила, что Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите потребителей и бизнеса.

"Мы должны более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии" , - написала политик.