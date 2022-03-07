Глава Сумской ОВА: РФ готовит провокации, ждем коридор
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты хотят устроить провокации на своей территории. Также он объяснил, почему из Сум не могут сейчас эвакуировать граждан, в том числе и иностранцев.
Об этом он рассказал на своем Telegram-канале.
По словам Живицкого, россияне собрали автобусы возле города Суджа Курской области РФ. Жителей этого населенного пункта, бабушек и детей, собрали для создания провокационной картинки об эвакуации жителей города Сумы. Якобы это будут эвакуированы украинцы и они якобы хотят попасть на территорию РФ.
"Запомните, россияне. Ни один украинец не перейдет границу в сторону врага. Никакие гуманитарные конвои от вас мы принимать не будем. Все попытки заехать в область со стороны РФ будут восприниматься как дальнейшая попытка оккупации", – подчеркнул глава ОВА.
Также он объяснил, почему нет возможности сейчас эвакуировать местных жителей, в том числе и иностранных студентов. Он отметил, что сейчас в Сумах ждут решение о прекращении огня и организации "зеленых коридоров" в результате переговоров.
В Сумах ждут этой возможности женщины, дети, пожилые люди, люди с проблемами здоровья и беременные.
"Никакие студенты не выезжают за границу, они не могут этого сделать. И если такое происходит, то это будет рассматриваться как нарушение украинского законодательства", – подчеркнул Живицкий.