Центр приема украинских беженцев в Праге приостановил работу

Центр приема украинских беженцев в Пражском конгресс-центре переполнен и не будет принимать людей в течение следующих суток. Об этом заявил городской голова столицы Чехии Зденек Гржиб, сообщает Укринформ.

"Мы были вынуждены объявить об остановке центра государственной помощи в Конгресс-центре. Персонал исчерпан, и нам больше неоткуда его взять. Напор превышает возможности мегаполиса" , - написал мэр.

Он обратился к министру внутренних дел Виту Ракушану с просьбой перераспределить искателей убежища по другим регионам страны.

Пожарно-спасательная служба Чешской Республики написала, что "из-за длительного время ожидания Пражский региональный центр помощи (KACPU) не будет принимать новых беженцев в течение следующих 24 часов. Регистрация будет перенаправлена ​​в другие менее загруженные региональные центры помощи". Служба организует при этом отправку людей пожарными автобусами.

Прага также столкнулась с проблемой размещения.

В воскресенье центр помощи обслуживал 3284 человека. Всего с момента основания через него прошли около 12 тысяч беженцев. В целом, по оценке МВД ЧР по состоянию на 6 марта, в Чехию прибыли около 100 тысяч украинцев.