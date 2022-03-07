Кориневич: Отсутствие РФ на слушаниях в Гааге не помешает суду перейти к обсуждению

В Международном суде ООН в Гааге Украина просила ввести временные меры и обязать РФ остановить свои военные действия на территории нашего государства, сообщает Укринформ.

"Мы сегодня здесь вместе с командой просили Международный суд ООН издать приказ о применении временных мер, которым обязать РФ остановить свои военные действия на территории Украины. И не совершать каких-либо действий, которые будут вредить ситуации на территории Украины, воздержаться от нарушений Конвенции о геноциде 1948 года и других вопросов, связанных с защитой прав человека" , - сказал постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, возглавивший делегацию.

Он также предположил, что завтра слушания не состоятся, поскольку завтра должна была быть представлена позиция РФ, которая проигнорировала слушания.

"Но ее отсутствие никак не влияет. Суд уже может переходить к обсуждению, обдумыванию, каким образом он будет издавать приказ о временных мерах. И то, что РФ не появилась, никак не влияет" , – отметил он.

Кориневич также подчеркнул, что Россия пытается оправдать свою агрессию, извращая реальность и обвиняя Украину в геноциде.

"РФ оправдывает свои действия против Украины, в частности, со ссылкой на якобы какой-то мнимый, мифический геноцид, который, цитирую, “киевский режим совершает против людей на Донбассе”. Мы знаем, что подобные утверждения звучали из уст представителей РФ, в частности, когда РФ принимала совершенно противоправное, незаконное, ничтожное решение о так называемом признании каких-либо объединений на территории Украины 21 февраля этого года" , - подчеркнул глава делегации.

Как сообщалось, судебные заседания в Гааге были назначены на 7 и 8 марта 2022 с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Следует отметить, что в этом случае речь идет о слушании по делу об обвинениях в геноциде, в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.