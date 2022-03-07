ГСЧС: в Макарове из-за авиаудара россиян погибли 13 человек

Российские войска нанесли авиационный удар по зданию хлебозавода в Макарове Киевской области. В результате погибли 13 человек.﻿ Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Говорится, что сегодня в результате авиаудара снаряд попал на территорию ГП "Макаровский хлебозавод", который не эксплуатируется.

"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек" , - говорится в Telegram-сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела супермаркета в Харькове погибли четыре человека.