Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС

Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС

Кабинет министров одобрил, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Крайне важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду", - сказал Шмыгаль в видеообращении в понедельник днем.

В связи с чем, Кабмином приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр.

"Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что очень важно", - подчеркнул премьер.

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