Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС

Кабинет министров одобрил, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

"Крайне важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду" , - сказал Шмыгаль в видеообращении в понедельник днем.

В связи с чем, Кабмином приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр.