Кабмин снизил цену на газ для 12 украинских ТЭС
Кабинет министров одобрил, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.
"Крайне важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду", - сказал Шмыгаль в видеообращении в понедельник днем.
В связи с чем, Кабмином приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр.
"Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции, что очень важно", - подчеркнул премьер.