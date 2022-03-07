Телевышку Мелитополя захватили россияне - мэр
В Мелитополе Запорожской области городская телевышка, а также вышки радиосвязи находятся под контролем российских войск. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает Укринформ.
"Городская телевышка, как и городские вышки радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя, тех людей, которые на сегодня по периметру контролируют город - вооруженных войск РФ", - сказал он во время прямого эфира в Фейсбуке.
Федоров также отметил, что ни городские власти, ни какие-либо органы государственной власти не могут контролировать контент.