Кабмин запустил контроль цен на социальные продукты, лекарства и топливо
В Кабинете министров было принято решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обращения 7 марта, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Отныне, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.
"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", - говорится в заявлении главы правительства.