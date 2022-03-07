Кабмин запустил контроль цен на социальные продукты, лекарства и топливо

В Кабинете министров было принято решение относительно контроля над ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты, топливо.﻿ Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обращения 7 марта, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Отныне, согласно решению﻿ Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.