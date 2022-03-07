Канада расширяет антироссийские санкции из-за войны в Украине

Канада вводит санкции в отношении десяти физических лиц из РФ в связи с действиями России в Украине. Об этом заявил в понедельник канадский премьер Джастин Трюдо, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении десяти физических лиц, причастных к этому неоправданному вторжению. Среди них - бывшие и действующие высокопоставленные правительственные лица, олигархи и сторонники российского руководства" , - заявил Трюдо в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Трюдо не назвал людей, против которых вводятся ограничительные меры.

Канадский премьер уточнил, что эти меры - дополнение к ранее введенным санкциям, в том числе пошлинам на импорт российских и белорусских товаров.