РФ взяла в заложники более 2 тысяч иностранных студентов – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия фактически взяла в заложники 2046 иностранных студентов и блокирует их эвакуацию, сообщает Украинская правда.

"Взятие в заложники иностранных студентов. Именно этим занимаются россияне в Украине, блокируя их эвакуацию. Индия – 659 студентов, Китай – 160, Турция – 144, Нигерия – 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию.В общей сложности 2046 иностранных студентов из 27 стран мира. Они все сейчас застряли в Сумах, Чернигове, Мариуполе, Херсоне именно из-за российских обстрелов" , - заявила Верещук в Facebook﻿.

Верещук отмечает, что игнорируя обращение руководителей этих стран о гуманитарных коридорах студентам, россияне "наслаждаются унижением целых стран", даже таких как: Китай, Индия, Турция.

Министр добавила, что если 8 марта удастся открыть гуманитарный коридор из Сум на Полтаву, то через этот коридор вытащат и иностранных студентов.