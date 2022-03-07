Запущен контроль цен на социальные продукты, топливо и лекарства
В Кабинете министров было принято решение о контроле за ценами на некоторые продукты, лекарственные препараты и топливо. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время обращения 7 марта, сообщает Деловая столица.
Отныне, согласно решению Кабинета министров, областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Гослекслужбой разрешено осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.
"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", — говорится в заявлении главы правительства.