Украина получила от союзников почти 20 тыс ракет - CNN

Соединенные Штаты Америки и страны-члены НАТО отправили в Украину 17 тысяч противотанковых ракет и две тысячи ракет для зенитных комплексов Stinger, сообщает Зеркало недели.

Как пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Украина начала получать военную помощь задолго до российского вторжения 24 февраля. С начала вторжения 14 стран направили Киеву оборонную помощь.

По словам собеседника журналистов, большая часть пакета помощи США на 350 млн долларов уже доставлена в Украину, спустя неделю после того одобрения Белым домом.