Больше 150 за доллар: падение рубля продолжается

Больше 150 за доллар: падение рубля продолжается

Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок. Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex, сообщает Корреспондент.

К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта. 

ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

В китайском онлайн-магазине AliExpress курс рубля перевалил уже за 179 рублей за доллар.

Напомним, что по данным российского издания The Bell, обвал рубля 7 марта произошел из-за новостей о серьезном рассмотрении варианта эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.

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