Украина получит почти €40 млн гумпомощи от Германии

Германия планирует выделить Украине 38,5 млн евро каналами Министерства развития и экономического сотрудничества ФРГ на экстренные службы Украины﻿. Об этом заявила глава ведомства Свенья Шульце во время встречи Совета ЕС в Монпелье, сообщает Деловая столица.

По ее словам, на Украину надвигается гуманитарная катастрофа.

"Война Путина приносит неизмеримые страдания женщинам, мужчинам и детям" , – добавила Шульце.

Она отметила, что Министерство развития и экономического сотрудничества ФРГ "гибко отреагировало" и немедленно выделило средства на общую сумму 38,5 миллиона евро (на сегодняшний день) для защиты от катастроф и обеспечения конкретных гражданских задач.

Пакет первой помощи в размере 4,5 млн. евро направлен на гражданскую защиту.

Речь идет, в частности, об оснащении пожарной охраны защитной одеждой, дыхательными аппаратами, огнетушителями и другим оборудованием.

Последующие меры помощи будут реализованы в скором времени. Они предполагают поддержку украинских муниципалитетов, в том числе по размещению и обустройству внутри перемещенных лиц.

Речь идет и о закупке у ЕС таких товаров, как генераторы, резервуары для воды или палатки.