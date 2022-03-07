ГСЧС: войска РФ обстреляли жилые дома в Николаеве, есть жертвы

Российские захватчики обстреляли дома мирных жителей и склад с овощами в Николаеве. В результате один человек погиб. Об этом информировало ГСЧС в Николаевской области, сообщает Корреспондент.

"Спасатели 1 и 5 государственных пожарно-спасательных части 2 ГПРЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали возгорание на территории частных домовладений и один пожар складского помещения с овощами одного из предприятий" , - сказано в сообщении﻿.

Вражеский снаряд попал в дом на пер. Военном. Жилище с мужчиной внутри резко загорелось. Спасатели потушили пожар на площади 40 кв. м, но спасти человека не удалось. На данный момент аварийные работы продолжаются.