Британия предоставит Украине еще 175 млн фунтов стерлингов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине будет предоставлено еще 175 миллионов фунтов стерлингов, большинство из которых будет передано непосредственно украинскому правительству, сообщает Деловая столица.

Как пишет Sky News, общая сумма поддержки Великобритании, объявленная сейчас, составляет 400 миллионов фунтов стерлингов.

"Уже через 12 дней становится ясно, что Путин сделал просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, он недооценил их лидера и недооценил единство Запада" , — сказал Джонсон.

Он добавил, что Британия, Нидерланды и Канада "мобилизовали более практичную и постоянную поддержку Украины".

"Эта международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества для предоставления долгосрочной и твердой помощи сейчас и в будущем. Это момент для друзей Украины создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонной военной поддержки, чтобы обеспечить неудачу Путина" , — сказал Джонсон.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул список требований из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной помощи Украине и заканчивая наибольшим экономическим давлением на Москву.