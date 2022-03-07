Подоляк рассказал об итогах переговоров между Украиной и РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России на территории Беларуси закончились, сообщает Новое время.

"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации [будут] продолжены" , — написал Подоляк в Twitter.

По его словам, результатов, которые бы значительно улучшали ситуацию, пока нет, но консультации продолжатся.