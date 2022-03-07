Бойцы Интернационального легиона уже защищают Киев

Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже расположились на позициях в окрестностях Киева.﻿ Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.

"Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии. Продолжение следует…" , - информируют Сухопутные войска ВСУ в Fаcebook﻿.

Ранее заработал сайт, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, желающих присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины.